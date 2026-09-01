Identifican diferencias de sexo en la relación entre microbiota intestinal y síntomas depresivos

Un estudio identifica diferencias de sexo en la relación entre microbiota intestinal y síntomas depresivos - IDIBGI

GIRONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr.Josep Trueta (IDIBGI) ha identificado diferencias específicas entre hombres y mujeres en las asociaciones entre la microbiota intestinal, los metabolitos derivados del triptófano --un aminoácido implicado en procesos relacionados con el funcionamiento del cerebro-- y la sintomatología depresiva.

Los resultados del estudio, publicados en la revista 'NPJ Biofilms and Microbiomes', han analizado datos de una cohorte de 802 personas adultas --419 mujeres y 383 hombres-- para explorar la relación entre la microbiota y los síntomas depresivos, teniendo en cuenta factores como la alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la actividad física, informa el IDIBGI este martes en un comunicado.

El estudio muestra "diferencias significativas" entre hombres y mujeres tanto en el perfil metabólico como en las asociaciones con la sintomatología depresiva.

En las mujeres, el estudio detectó concentraciones más elevadas de algunos metabolitos derivados del triptófano, como el ácido indol-3-acético producido por la microbiota intestinal, y niveles más bajos de trigonelina, un compuesto natural presente en diversos alimentos de origen vegetal.

Mediante modelos de aprendizaje automático, los investigadores observaron que estos metabolitos se asociaban con una mayor o menor severidad de los síntomas depresivos, y en los hombres, en cambio, solo uno de los metabolitos analizados mostraba una asociación con una menor sintomatología depresiva.

NO UNA COVARIABLE

El jefe del grupo de Medicina y Biología Integrativa de Sistemas del IDIBGI, Jordi Mayneris-Perxachs, ha asegurado que "el sexo no se debería tratar como una simple covariable de ajuste en la inversión sobre el eje microbioma-intestino-cerebro".

Uno de los hallazgos de la investigación es la identificación, solo en mujeres, de una relación entre la sintomatología depresiva y la presencia de determinados microorganismos intestinales productores de metano, que se asociaron también con genes implicados en el metabolismo del triptófano y en la producción se sus metabolitos.

Los investigadores han asegurado que los resultados sugieren que la interacción entre la microbiota y el metabolismo del triptófano podría contribuir a explicar parte de las diferencias biológicas observadas entre hombres y mujeres en relación con la depresión.