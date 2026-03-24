Identifican un grupo de moléculas con roles "totalmente opuestos" en distintos tipos de cáncer

El equipo del Idibell y el IRBLleida a cargo del estudio - IDIBELL

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coliderado por el Instituto de Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) ha revelado que un grupo de moléculas puede adoptar roles "totalmente opuestos" según el tipo de cáncer.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Cell Death & Disease', recoge que el clúster 'miR-424(322)-503' actúa como un oncogen en cáncer de endometrio, es decir, ayuda al tumor a crecer, mientras en cáncer colorectal frena su aparición, informa el Idibell en un comunicado de este martes.

Los resultados de la investigación "abren una nueva vía" para entender el inicio y progresión del cáncer colorectal, el cuarto más común en hombres y mujeres, y el tercero más mortal a nivel mundial.

RESULTADOS

El estudio nació cuando el equipo investigador estudiaba cómo el clúster favorecía el cáncer de endometrio en un contexto de deficiencia de un gen en concreto, y notaron que los ratones del estudio que no tenían este grupo de moléculas, teóricamente más protegidos contra el cáncer de endometrio, prestaban en cambio unos intestinos "anormalmente grandes".

Los investigadores desarrollaron una cohorte independiente para estudiarlo y observaron que los ratones sin ese gen ni el clúster de miRNAs tenían más lesiones precancerosas en el cólon, más complejos y de mayor volumen que los ratones con el gen y el clúster intactos.

La primera autora del estudio e investigadora del IRBLleida, Maria Vidal, ha explicado que los resultados corroboran que ese clúster es "crucial para controlar y frenar el desarrollo de tumores en el cólon, en un contexto de pérdida del gen 'PTEN', aunque haga lo contrario en cáncer de endometrio".

CAMBIO SEGÚN EL CONTEXTO

Para descubrir por qué una misma molécula se comporta como oncogen a supresor de tumores, el equipo estudió dos cánceres distintos con el mismo modelo experimental y las mismas condiciones: la hipótesis de los autores es que, en cólon, el clúster actúa como parte de una respuesta compensatoria de supresión tumoral.

El investigador principal del grupo de Cáncer ginecológico del Idibell, David Llobet, ha apuntado que esta dualidad "demuestra que la función de un miRNA depende totalmente del tipo de tejido y microambiente celular donde se encuentre, sobre todo en cáncer".

El equipo señala que entender el mecanismo molecular en cáncer colorectal, de endometrio u otros tipos, es "esencial" para el diseño de futuras terapias de medicina de precisió.

Apuntan que es "crucial" especificarlas por tipo de cáncer, porque estrategias que podrían ser beneficiosos para uno podrían ser contraproducentes en otro.