Al menos trece muertos en ataques contra una zona residencial en el sur de Teherán

Ataques aéreos lanzados contra Irán, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático. Imagen de archivo- Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos lanzados este domingo contra edificios residenciales ubicados en la localidad de Qaleh Mir, en el sur de Teherán, capital de Irán, ha dejado por el momento un total de trece personas muertas.

Así lo ha confirmado el gobernador de Baharestan, condado perteneciente a la provincia de Teherán, según ha recogido la agencia de noticias iraní Fars, que precisa que los trece cuerpos ya han sido recuperados por los equipos de rescate. No obstante, las labores de retirada de escombros y búsqueda de personas que podrían quedar atrapadas bajo ellos continúan.

Por otra parte, en la madrugada de este lunes, también se ha registrado un ataque contra una gasolinera de la Universidad Tecnológica de Sharif, sita en la capital de la República Islámica, lo que ha provocado un bloqueo en la autopista que pasa por esa zona que, paulatinamente se va reabriendo.

"El régimen sionista asesino de niños ha atacado la gasolinera de la Universidad de Sharif y nos enfrentamos a un corte temporal del suministro de combustible en el barrio de Sharif", ha advertido el alcalde del distrito IX de Teherán en declaraciones recogidas por la misma agencia.

Estos ataques se suman a otro acaecido en una zona residencial de la ciudad de Qom, en el centro de Irán, donde han perdido la vida al menos cinco personas.

Todas estas víctimas se suman a las más de 1.900 personas que ya han muerto a causa de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país de los ayatolás, desde que ambos lanzaron su ofensiva contra Teherán el pasado 28 de febrero, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Media Luna Roja iraní.