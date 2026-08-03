Identifican "posibles" desigualdades sociales en ahogamientos mortales infantiles en Catalunya

Archivo - Fachada del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio impulsado por el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha identificado "posibles" desigualdades sociales, económicas, educativas y de acceso a los recursos de prevención en los ahogamientos mortales infantiles en Catalunya.

El estudio, hecho conjuntamente con la Agència de Salut Pública de Catalunya y publicado recientemente en la Revista Española de Medicina Legal, ha analizado las características de los ahogamientos mortales de los menores de 18 años registrados en Catalunya entre 2019 y 2023, informa el Govern en un comunicado este lunes.

La investigación se ha basado en los registros de 39 autopsias del IMLCFC con una media de casi ocho casos anuales, siendo la mayoría de las víctimas niños (74,4%) con una edad media de 6,5 años, y con el verano concentrando el "grueso" de los casos.

MÁS MUERTES DE MENORES MIGRANTES

Entre los resultados más destacados, el estudio observa que más de la mitad de los menores fallecidos por ahogamiento tenían nacionalidad extranjera, un hecho que los autores señalan que no debe interpretarse en términos de origen o nacionalidad, sino como "posible" reflejo de desigualdades sociales, económicas, educativas y de acceso a los recursos de prevención.

Mientras que entre los menores de nacionalidad española predominan las piscinas, entre los menores de otras nacionalidades son más frecuentes los casos producidos en playas, ríos u otras aguas naturales, entornos que requieren un "mayor conocimiento del medio acuático, una mayor supervisión y habilidades específicas de seguridad".

El estudio también apunta que algunos niños y adolescentes pueden encontrar barreras para acceder a programas de aprendizaje de la natación o a actividades acuáticas educativas, ya sea por factores económicos, culturales o por haber llegado al territorio en edades en las que estas oportunidades son "menos" accesibles.

PREVENCIÓN

Los autores defienden que la prevención de los ahogamientos debe combinar medidas ya contrastadas, como la constante supervisión de los niños, la enseñanza de la natación, la mejora de la seguridad de las piscinas y la sensibilización de las familias.

Subrayan la necesidad de reforzar iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades acuáticas seguras y programas de aprendizaje de la natación, especialmente entre los colectivos que pueden encontrar más obstáculos para participar.

Según concluyen los autores, reducir los ahogamientos infantiles requiere una mejora de la actuación coordinada entre administraciones, sistema sanitario, centros educativos y entidades comunitarias, con una mirada que incorpore la prevención, la seguridad y la equidad social como elementos centrales.

El estudio constituye el "primer" estudio específico sobre esta problemática elaborado a partir de fuentes médico-forenses en España.