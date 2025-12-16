El idioma y la autoestima, "claves" para que mujeres migrantes accedan al empleo, según un estudio

La guía ha estado impulsada por las profesoras Carmen Parra (4a) y Olga Lasaga (2a), con la participación de Jesús López (3º) y Marc Llabina (1º) - CEU UAO

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) ha identificado en un estudio que aprender el idioma y recuperar la autoestima son dos factores "claves" para que las mujeres migrantes accedan al empleo, informa la universidad en un comunicado de este martes.

El proyecto, impulsado por el grupo EJES (Empleabilidad, Jóvenes y Exclusión Social) y financiado por Agaur, ha sido desarrollado por profesorado y alumnado de la CEU UAO a través de intervención directa con un colectivo de mujeres migrantes árabes procedentes de Marruecos, Afganistán y Palestina, muchas de ellas con responsabilidades familiares y barreras lingüísticas.

A través de la realización de entrevistas, grupos focales y dinámicas orientadas a fortalecer su autonomía personal y su proyección sociolaboral, el equipo investigador ha podido profundizar en los elementos que condicionan su proceso de integración y empleabilidad.

Como resultado, se ha publicado la 'Guía de intervención para personas migrantes: empoderamiento y comunicación para potenciar la empleabilidad', editada por Bosch Editor, que recoge un modelo de intervención práctica centrado en fortalecer la autoconfianza, trabajar la identidad y potenciar las competencias comunicativas como "paso previo e indispensable" a los procesos de empleabilidad.

La guía plantea actividades replicables para formadores y entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables y destaca dos elementos en los procesos de integración: la comunicación lingüística, como herramienta de inclusión social, y el empoderamiento personal como "motor de empleabilidad".

A través de un itinerario de actividades prácticas, se ofrecen recursos para mejorar la autonomía, autoestima y capacidad de interacción social de las participantes; y según afirma una de las investigadoras, Carmen Parra, "esta intervención busca que reconecten con sus capacidades y puedan tomar decisiones sobre su futuro".