El IEA avisa de que la generación de riqueza en Catalunya "no se traduce en bienestar equivalente"

Apunta que la tasa de paro juvenil es del 21,6% y que "sigue" la brecha de género en el mercado laboral

El Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) ha presentado este martes en el Palau Centelles el Informe d'Autogovern 2024, en el que alerta de que la capacidad de generar riqueza de la economía catalana "no se traduce en bienestar equivalente".

En un comunicado, el IEA ha explicado que el acto para presentar el estudio ha estado presidido por el director del IEA Xavier Arbós, y ha contado con un coloquio de la catedrática de Hacienda Pública de la Universitat de Barcelona (UB) Núria Bosch y el catedrático de Derecho Administrativo de la UB Juli Ponce.

CONTEXTO POLÍTICO

El informe señala que el 2024 ha estado marcado por las negociaciones sobre la amnistía y la reforma del sistema de financiación catalán.

También indica que, según los barómetros del CEO, "una amplia mayoría de la ciudadanía continúa insatisfecha con el actual nivel de autogobierno y reclama más capacidad de decisión para Catalunya".

SITUACIÓN ECONÓMICA

El estudio apunta que la economía catalana ha registrado un balance positivo, ya que el PIB creció un 3,6%, por encima de la media española y europea, y que las exportaciones superaron por primera vez los 100.000 millones de euros.

Sin embargo, el informe explica que los buenos resultados "no se traducen en bienestar equivalente", y que la tasa de paro juvenil es del 21,6% y que "sigue" la brecha de género en el mercado laboral.

Además, apunta que el déficit fiscal estructural, situado entre el 5,7% y el 8,5% del PIB catalán, "condiciona gravemente" el desarrollo de Catalunya y explica el déficit en infraestructuras y servicios esenciales.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En su intervención, Bosch ha dicho que el sistema de financiación autonómica "sigue situando Catalunya por debajo de la media en recursos a pesar de ser una de las comunidades con más capacidad fiscal", y ha destacado el incumplimiento del principio de ordinalidad.

También ha dicho que la reforma del modelo de financiación "se debería hacer de forma gradual para llegar a los objetivos, vista la cantidad de recursos que están en juego", y ha dicho que la transferencia de la gestión de los impuestos, como el IRPF, a Catalunya permitiría mayor suficiencia financiera y proximidad al ciudadano.

Por su parte, Ponce ha abordado los retos en materia de vivienda, y ha señalado que la profusión normativa y la falta de regulación de las cesiones de corta duración generan inseguridad jurídica y dificultan el acceso a la vivienda.

Ha destacado el despliegue del Pla territorial sectorial de l'habitatge y el incremento del parque de vivienda protegida, pero ha advertido de que es necesario un marco normativo "más estable" para garantizar un derecho efectivo a la vivienda.