La Iglesia catalana ultima un pacto con el Govern para ceder inmuebles para vivienda social

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Iglesia catalana ultiman un acuerdo para la cesión de uso de inmuebles eclesiásticos a la Generalitat para su uso como vivienda protegida, han explicado fuentes del Govern a Europa Press.

Según ha avanzado este jueves 'La Vanguardia', se trataría de la cesión de algunos bienes de la Iglesia que, con ayuda de la Generalitat, se rehabilitarán para destinarlos a vivienda social.

Se prevé que la cesión de uso sea de al menos 50 años, y de inmuebles que están desocupados o en desuso, pero en condiciones de habitabilidad o edificación.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planelles, avanzó el miércoles en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press la voluntad de la Iglesia catalana de contribuir en soluciones a la situación de crisis de la vivienda en Catalunya.

"Pronto podremos hablar de un posible acuerdo, un acuerdo general que después deberá concretarse con cada una de las realidades concretas, porque es muy diferente un solar en el cual se puede hacer vivienda social, o una casa que tiene 200 años y se ha de rehabilitar", explicó el arzobispo.

Fuentes del Govern explican a Europa Press que se está ultimando el acuerdo, en los términos que expuso el arzobispo, y aunque no han trasladado los detalles del mismo, prevén presentar y formalizarlo "pronto".