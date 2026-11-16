Ignacio Garriga (Vox) pide "militarizar" las fronteras para frenar los flujos migratorios

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido "militarizar" las fronteras españolas para detener los flujos migratorios, haciendo referencia a la situación de Ceuta y Canarias donde, asegura, este fin de semana se ha producido el mayor repunte histórico de llegadas de personas en situación irregular.

"Es la hora de sacar a todos los invasores de Ceuta y de Canarias, hay que proteger nuestras fronteras, hay que militarizar las fronteras, hay que acabar con todo tipo de subvenciones a las ONG que son colaboracionistas de la inmigración ilegal", ha apuntado en declaraciones a los medios en Lleida este lunes.

Ha asegurado que la llegada de migrantes está provocando un colapso de los servicios públicos y del mercado de la vivienda y ha afirmado que no se puede aceptar "como normal que Ceuta lleve invadida más de 3 meses y medio" y que aumente el flujo en la ruta canaria, y ha criticado que el Gobierno, según él, convoque una Comisión Interministerial para aprobar partidas presupuestarias para abrir más plazas para personas en situación irregular.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de las elecciones generales: "Consideramos que son existenciales, porque España y los españoles no podrán soportar 4 años más de Pedro Sánchez", ha dicho.

PREGUNTA A SÁNCHEZ POR SUS "LEALTADES"

También se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando al presidente de Vox, Santiago Abascal, de racista: "Déjeme que me ría que Pedro Sánchez haga referencia al supuesto racismo de Vox. Quizá, y se lo digo yo, el racista es él. Y no es un problema de color de piel, lo que pasa es que Pedro Sánchez quiere manipular. El problema es esas personas que trae Pedro Sánchez que quieren imponer su cultura", ha expresado.

Además, ha apuntado que la pregunta que se debe hacer al presidente es cuáles son sus "lealtades" y a quién se debe.

"Seguramente a Marruecos y seguramente a todos los enemigos de España. Así que eso es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre. Votar a alguien que defienda a los españoles o votar a alguien que es el representante de extranjeros en nuestro territorio nacional", ha zanjado.

SEÑALA A JUNTS

Por otra parte, ha señalado a Junts por su papel durante la legislatura: "Un partido que ahora se arroga la representatividad de Catalunya, que habla de política útil y ha sido un partido que ha apoyado la regularización masiva, un partido que ha apoyado la subida de impuestos", ha sostenido.

Por ello, cree que la decisión que se debe tomar el 29N es "o seguir con las políticas de inmigración masiva que colapsan los servicios públicos, o votar a Vox, votar sentido común".