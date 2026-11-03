Ignacio Garriga (Vox) tacha de "migajas" el decreto de ayudas a las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, en declaraciones. - VOX

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha calificado de "migajas" el decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

En declaraciones este martes, Garriga ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debería en primer lugar pedir perdón, decir que se marcha a su casa y que se va a poner a disposición judicial".

Ha sostenido que todo lo que pueda explicar Puente o el PSOE "es insultar al conjunto de los españoles y pisotear la memoria de las víctimas de Urda o Adamuz", y ha reclamado unas infraestructuras ferroviarias con el mantenimiento que merecen.

DIMISIÓN DE EDUARD RIVAS

Sobre la dimisión del jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Eduard Rivas, Garriga ha asegurado que la investigación "se sabía desde hace más de seis meses y lo han ocultado".

La renuncia de Rivas llega después de que trascendiera hace meses que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

"No nos sorprende, estamos acostumbrados, por desgracia, a ver cómo el Partido Socialista chapotea sobre la corrupción", y ha sostenido que esto tiene consecuencias y hace colapsar los servicios públicos.