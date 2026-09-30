Ignacio Garriga (Vox) tacha a los socialistas de "organización criminal" y acusa a Illa de corrupto

El presidente de Vox Catalunya, Ignacio Garriga, Alejandro Fernández, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la segunda jornada del Debate de - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha tachado a los socialistas de "organización criminal", y ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de mentiroso y de corrupto.

Así se ha pronunciado este miércoles en su intervención en el Debate de Política General en el pleno del Parlament, donde ha defendido "prioridad nacional, desregulación y remigración", y ha asegurado que los socialistas son los culpables de llamar a los delincuentes del mundo con la regularización de inmigrantes.

Garriga considera que, si siguen gobernando los socialistas a nivel estatal y en Catalunya, habrá "más invasión migratoria, más colapso de los servicios públicos, más economía tercemundizada, empobrecimiento y degradación criminal propia de Ciudad Juárez", y ha criticado que Illa silencia los datos de los Mossos d'Esquadra sobre el origen de los delincuentes.

También le ha reprochado que destinase un tercio de su discurso este martes a hablar de política internacional: "Usted olvida que algunos diputados de esta Cámara y algunos ciudadanos fuera de esta le votaron para que gobernara Catalunya, no para que se convirtiera en el estadista internacional mientras Catalunya se le cae a pedazos".

RÉPLICA A ILLA

Ante los calificativos de Illa a Garriga de mal educado, provocador, demagogo e indocumentado, el número dos de Vox ha asegurado que está feliz de escucharlos: "Me los cuelgo como una medalla en el pecho, señoría, porque no tenga ninguna duda, ni sus insultos ni sus amenazas van a hacer que retrocedamos ni un paso atrás".

Sobre el gesto del concejal de Vox en Sabadell (Barcelona) César Gil de simular un tiro en la nuca en el pleno del lunes dirigido a una asesora de los Comuns, que estaba entre el público, Garriga ha señalado que fue después de que un miembro de los Comuns le amenazó: "Y lo que dijo nuestro compañero fue, ustedes son los del tiro en la nuca".

Tras estas palabras de Garriga, que también ha acusado a los socialistas de mentir y manipular, el diputado de los Comuns en el Parlament Lluís Mijoler, desde su escaño, le ha dicho 'eres un nazi'.

Garriga también ha sostenido que hay un "rodillo antidemocrático en la Mesa del Parlament liderada por el señor Rull" que prohíbe a Vox llevar a debate proyectos de ley en la Cámara catalana, a lo que el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, le ha respondido que quien decide el orden del día de los plenos no es la Mesa sino la Junta de Portavoces, y le ha recomendado que se lea el reglamento del Parlament.