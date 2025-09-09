Ignacio Garriga (Vox) ve al fiscal general como pieza de la "trama mafiosa que representa" el PSOE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

Exige al PP dejar "de estafar a los españoles" y romper pactos con los socialistas

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es una pieza más de la "trama mafiosa que representa el Partido Socialista", después de que el Tribunal Superior le haya abierto juicio oral.

"Una trama mafiosa que ha contado con la complicidad del Partido Popular", ha dicho en declaraciones a la prensa en la plaza de la Marina de Sants, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

También ha apuntado que si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el poder es porque el PP "ha apuntalado al Gobierno y blindado el Tribunal Constitucional".

En este sentido, ha exigido al PP que "deje de estafar a los españoles" y rompa pactos con el PSOE, y ha pedido textualmente al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que haga oposición de verdad al Gobierno, que ve cada día más acorralado por la corrupción.

CRÍTICAS A LA "INSEGURIDAD"

Garriga ha acusado al Gobierno de "condenar a los españoles a la inseguridad, a ser cada día más pobres, a vivir con menos libertad y a ver un futuro cada día más complicado".

"No podemos normalizar ni acostumbrarnos a vivir entre violencia, entre episodios de asesinatos, de apuñalamientos, de machetazos, de violaciones y de ocupaciones", ha dicho, y ha pedido responsabilidades a lo que ha calificado de bipartidismo por, según él, impulsar políticas de puertas abiertas y financiar la inmigración ilegal.