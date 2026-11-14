El II Congrés Català del Treball debatirá retos laborales en Mataró (Barcelona) este diciembre

II Congrés Català del Treball - II CONGRÉS CATALÀ DEL TREBALL

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El II Congrés Català del Treball se celebrará del 1 al 3 de diciembre en el Centre de Congressos del TecnoCampus de Mataró (Barcelona) y reunirá a expertos, investigadores, representantes institucionales y agentes sociales y económicos para reflexionar sobre los principales retos presentes y futuros del mundo laboral.

Bajo el lema 'Trabajo digno para una democracia plena', el encuentro abordará cuestiones como el pleno empleo, las desigualdades salariales y de género, la emancipación juvenil, el impacto de la inteligencia artificial (IA), las nuevas formas de organización del trabajo y la necesidad de garantizar unas condiciones laborales dignas, informa la organización en un comunicado este sábado.

Las conferencias principales correrán a cargo del investigador asociado a SOAS University of London y copresidente honorario de la Basic Income Earth Network (BIEN), Guy Standing; el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, y la profesora de Economía en la Universidad de Tulsa y presidenta fundadora del Foro para la Emancipación Económica Real (FREE), Clara Mattei.

EJES TEMÁTICOS

A lo largo de las tres jornadas se desarrollarán diez mesas redondas organizadas en cinco bloques temáticos sobre políticas activas de empleo, brechas salariales y de género, emancipación juvenil y la capacidad de los salarios para garantizar unas condiciones de vida dignas.

También se analizará el impacto de la IA, el teletrabajo, la digitalización, la automatización y el control algorítmico en las relaciones laborales, así como la seguridad y salud laboral, la formación, la acreditación de competencias profesionales y el reconocimiento social y económico de los trabajos esenciales.

AGENTES SOCIALES

El jueves 3 de diciembre a las 12 horas tendrá lugar la mesa redonda 'El futuro del trabajo: la visión de los agentes sociales', moderada por el director general de Diàleg Social de la Generalitat, Ricard Bellera, con la participación de representantes de Foment del Treball, Pimec, CC.OO. y UGT.

El congreso, organizado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Mataró y el TecnoCampus Mataró-Maresme (adscrito a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es gratuito y abierto a la ciudadanía previa inscripción a través de su página web.