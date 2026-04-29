La II Cursa Antiracista de Barcelona que organiza Top Manta se celebrará el 13 de junio

Archivo - Decenas de personas durante la I Cursa Antiracista de Barcelona, en la plaza de Sants - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa de vendedores ambulantes Top Manta ha organizado la II Cursa Antiracista de Barcelona para el próximo sábado 13 de junio, la cual estrena recorrido y horario, tras el "éxito sin precedentes" de la prueba del año pasado, que contó con hasta 10.000 participantes entre corredores y asistentes.

La carrera de este año tendrá un recorrido de 5 kilómetros y se realizará en la montaña de Montjuïc: saldrá de la avenida Ferrer i Guàrdia, subirá por la avenida de l'Estadi hasta el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Palau Sant Jordi y bajará por la calle Jocs Olímpics del 92, ha informado la organización en un comunicado este miércoles.

Se ofrecen hasta 1.500 inscripciones a un precio de 20 euros cada una, cuyo beneficio se destinará a proyectos sociales de la cooperativa: el taller de costura y serigrafía de Top Manta emplea trabajo directo a 15 personas y, desde sus inicios, más de 250 manteros han podido regularizar su situación administrativa.

Coincidiendo con la carrera, Top Manta lanza una nueva camiseta inspirada en estampados tradicionales africanos y confeccionada con un tejido técnico de 'running', hecha a partir de botellas de plástico 100% reciclado y producida en el taller social por personas migradas en situación de vulnerabilidad.

Además, este año, se han organizado ocho carreras antirracistas más: el 23 de Mayo en Terrassa (Barcelona); el 24 de mayo en Sallent (Barcelona); el 31 de mayo en Salt y Girona (Girona); el 4 de octubre en Sabadell (Barcelona); el 10 de octubre en La Garrotxa (Girona); el 24 de octubre en Solsona (Lleida) y el 25 de octubre en Vic, además de la de Manresa (Barcelona), que tuvo lugar el pasado 11 de abril.