El III congreso de Convergents renueva el liderazgo de Germà Gordó

Cartel del congreso - CONVERGENTS

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El III congreso de Convergents ha renovado el liderazgo de Germà Gordó este sábado en Barcelona ocho años después de nacer el partido, informa en un comunicado.

La formación ha aprobado sus ponencias de organización e ideológica y ha destacado su voluntad de "actualizar el soberanismo político de centro con una propuesta útil, centrada y con vocación de gobierno".

Convergents se reivindica como "espacio político que ha resistido" y que se quiere proyectar con más fuerza que nunca, añade.

COMITÉ EJECUTIVO

El comité ejecutivo elegido incluye a Teresa Pitarch (secretaria general), Josep Vidal (Organización), Eduard March (Militancia), Miquel Trilla (Formación), Gené Gordó (Política Sectorial), Núria Iglesias (Política Municipal), Tatiana Domínguez (Procesos Electorales), Rosa Vallcaneras (Política Internacional), Francesc Puig (Relaciones con Països Catalans) y Dídac Sánchez (Comunicación).

Además se ha designado defensor del mlitante a Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).