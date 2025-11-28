El III Foro Europeo de Propiedad Industrial destaca la importancia de la cooperación policial

Representantes de los cuerpos policiales que han asistido al Foro. - ANDEMA

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del III Foro Europeo de Propiedad Industrial, organizado por la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O. A.(OEPM), ha estado centrada este viernes en la cooperación policial en material de propiedad industrial.

La segunda jornada del foro, que comenzó este jueves, ha contado con la participación de Europol, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y Ertzaintza en una misma mesa redonda, "evidenciando la coordinación y unión que hay en España relativa a la protección y defensa de la propiedad industrial", informa Andema en un comunicado.

La cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra las infracciones en materia de propiedad industrial, como "el fenómeno de las falsificaciones", y el mantenimiento de estos delitos como prioridad dentro de la EMPACT 2026, han sido temas clave en el debate.

Según ha destacado el presidente de Andema y ceo de Mahou San Miguel, Eduardo Petrossi, "la colaboración es la palabra que mejor define este foro; colaboración público-privada, entre instituciones de distintos niveles, incluso entre empresas que son competencia".

LA MARCA, EL INTANGIBLE MÁS IMPORTANTE

Para cerrar el Foro se ha abordado la marca como el intangible más importante que tiene una empresa de la mano de la vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous; el director general de Cisco, Andreu Vilamitjana; el fundador y ceo de Enrique Tomás, Enrique Tomás, y la directora general HP España y Portugal, e Inés Bermejo.

En el acto de clausura, que ha contado con las intervenciones de la directora del Observatorio de la Euipo, Patricia García-Escudero, y del director general de la OMPI, Daren Tang, ha participado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a quien Adema ha trasladado su deseo de continuar colaborando con la OEPM para lograr "objetivos comunes en la defensa y protección de las marcas y en la sensibilización de la sociedad".