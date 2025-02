Ildefonso Falcones viaja al Nápoles del siglo XV en la novela 'En el amor y en la guerra'

Tercera parte de la saga de 'La catedral del mar', que "cambió todo" para el escritor

El novelista barcelonés Ildefonso Falcones publicará el martes 'En el amor y en la guerra', tercera parte de la saga iniciada hace casi dos décadas con 'La catedral del mar' y en la que viaja de la mano de los Estanyol al Nápoles (Italia) del siglo XV tras ser conquistada por Alfonso V en los albores del Renacimiento.

En una entrevista con Europa Press en Nápoles, ha explicado que seguir la saga en Nápoles era la continuación cronológica con 'Los herederos de la tierra', donde ya aparecía Alfonso V, y también quería acercar "algo poco conocido" como es este periodo histórico de la segunda mitad del siglo XV.

'En el amor y en la guerra', que se publica en castellano por Grijalbo y en catalán por Rosa dels Vents con una primera tirada total de 200.000 ejemplares en España, resigue las aventuras de Arnau Estanyol, nieto del protagonista de la primera novela, en el Nápoles conquistado por Alfonso V.

En ese Nápoles, Arnau Estanyol, uno de los más fieles lugartenientes del ejército real, lucha durante más de cuatro décadas contra las intrigas de la nobleza y la realeza, busca proteger a su familia y se enfrenta a la ira de su hermanastro, en una novela en que su protegida Marina tiene gran protagonismo.

La trama de 'En el amor y en la guerra' recorre puntos reconocibles de la fisionomía de Nápoles como el Castel Nuovo, donde residía el rey, el convento de Santa Chiara o la iglesia de San Lorenzo, que el novelista ha estudiado en diversas visitas a la ciudad.

Ha subrayado que para encarar estas novelas tiene bien definido el arco de los protagonistas desde un inicio y que la trama histórica debe ser real por lo que es importante la documentación: "No comparto esa opinión de que la Historia se puede modificar según las conveniencias del guión. Lo que se puede modificar es el guión, según las exigencias de la Historia".

En la novela, el escritor muestra las diferencias existentes entre la sociedad aragonesa y napolitana de la época, con la primera todavía en la época medieval y la segunda en un movimiento "mucho más aperturista, intelectual", que buscaba un retorno a los clásicos, lo que supone un choque cultural importante.

Falcones ha explicado que Alfonso V acaba siendo uno de los principales mecenas y consigue que Nápoles se convierta en un centro cultural de Europa, en un momento en el que por ejemplo Barcelona estaba en "plena crisis", sin empuje comercial y no disponía siquiera de un puerto en condiciones.

Si la novela no escatima escenas de guerra tampoco lo hace con el sexo --tanto heterosexual como homosexual--, que Falcones ha defendido que aparezca y ha lamentado el a su juicio puritanismo con este tipo de escenas cuando las novelas o las películas están llenas de violencia explícita: "Como lector, cuando alguien me hurta el sexo que el mismo autor está promoviendo en su novela, me decepciona".

Casi dos décadas después de la publicación de 'La catedral del mar', Ildefonso Falcones ha rememorado que para él el éxito a su juicio irrepetible de su primera novela lo "cambió todo" en su vida.

"De no conseguir publicar a que de repente publiques una novela que tenga el éxito que tuvo 'La catedral del mar'. Para mí fue un cambio radical. Terminé dejando el derecho", ha recordado.

Casi 20 años después de la publicación de la novela, ha dicho que una condición necesaria para el éxito es tener una buena obra, pero no es suficiente, sino que también hay una "conjunción" de aspectos como el boca a oreja, que no haya otra que la eclipse y un buen momento económico, lo que provoca que en ocasiones novelas muy buenas no tengan éxito.

Preguntado sobre la posibilidad de una cuarta novela de la saga, ha dicho: "En este momento no veo continuidad, pero tampoco me cierro a ella. Lo que no quiero decir es ya ha terminado. No lo sé".