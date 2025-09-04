Illa aboga por aplicar "cualquier medida sensata y realista" para garantizar vivienda asequible

Illa entrega las llaves de viviendas de alquiler social de Calonge i Sant Antoni - GENERALITAT

Defiende convertir los edificios ocupados en edificios de protección oficial

GIRONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que el Govern aplicará "cualquier medida sensata y realista" para garantizar a los catalanes vivienda asequible, informa el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho desde Calonge i Sant Antoni (Girona), donde ha entregado las llaves de unas viviendas de alquiler social, junto al alcalde del municipio, Jordi Soler, y el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart.

Illa ha afirmado que se trabaja para poder "aplicar políticas públicas para, con los pies en el suelo y realismo, acelerar, si es posible, y poner a disposición de la ciudadanía de Catalunya vivienda asequible".

En esta línea ha añadido: "Estamos estudiando cualquier tipo de medida sensata y realista".

El presidente ha subrayado que, con el objetivo de hacer posible el derecho a la vivienda de los ciudadanos, el Govern ha estado trabajando en la modificación de la Ley de Urbanismo para poder hacer "más vivienda y más rápido".

"INTERVENIR EL MERCADO"

Ha explicado que pasa también por la necesidad de "intervenir el mercado" con recursos públicos en aquellos lugares en los que hay una situación de mercado tensionada.

"Hoy hemos podido entregar llaves de viviendas porque se ha intervenido, primero desalojando unos edificios, y después comprando el edificio con recursos públicos", y ha añadido que desde el Govern también se están desplegando proyectos políticos.

Illa se ha mostrado contrario a la "ocupación ilegal" y partidario de convertir los edificios ocupados en edificios de protección oficial; y, por otro lado, ha emplazado a los ayuntamientos e instituciones a trabajar por el bien común como servidores públicos.

El presidente ha explicado que en estos momentos hay 670 solares en Catalunya y que la Conselleria de Territorio está trabajando para poder comenzar a construir en ellos, con 20.000 viviendas que se podrán edificar.