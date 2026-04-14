Illa aboga por centros de investigación "bien preparados" y transformar el conocimiento en salud

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha subrayado este martes la necesidad de tener centros de investigación "bien preparados" y ha puesto en valor que la investigación debe servir para transformar el conocimiento en salud, informa el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho en el acto de clausura del 30 aniversario del Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) en el Campus Can Ruti de Badalona (Barcelona), donde ha remarcado que "es en estos momentos cuando se demuestra todo el trabajo hecho".

Ha afirmado que el Govern es "un gobierno prociencia, a favor de la ciencia", y ha destacado la necesidad de reivindicar y compartir la ciencia y ha hecho un llamamiento a no solo quedarse en los riesgos, sino ver también las oportunidades.