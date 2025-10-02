Illa aborda con el presidente de Emilia-Romaña (Italia) políticas en vivienda, salud e innovación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne en Roma con el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale - GOVERN

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abordado este jueves durante su viaje oficial a Roma (Italia), en una reunión con el presidente de la región de la Emilia-Romaña, Michele de Pascale, los ámbitos de colaboración entre ambos gobiernos en materias como la vivienda, la salud y la innovación.

Según ha informado el Govern en un comunicado, ambas regiones tienen una estrecha relación impulsada por el Govern de Pere Aragonès, antecesor de Illa, una relación que "los dos presidentes están comprometidos a darle continuidad".

Tras esta reunión, el presidente catalán ha visitado en la basílica Santa Maria Maggiore de la capital italiana la tumba del papa Francisco, donde ha sido recibido por el rector, José Jaime Brosel.