Illa activa mecanismos de cooperación ante los terremotos en Venezuela: "Estaremos a vuestro lado"

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido activar los dispositivos de cooperación para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos en el país: "Hemos activado los dispositivos de cooperación para enviar la ayuda que sea necesaria. Estaremos a vuestro lado".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este jueves, ha trasladado su apoyo a los afectados por los terremotos y a sus familias, y ha asegurado que Catalunya está con el pueblo venezolano "en estos momentos tan difíciles".

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país.