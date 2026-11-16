Illa advierte a Feijóo de que "las cosas no están nada claras" sobre su victoria electoral

Illa en un mitin reciente - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "las cosas no están nada claras, más bien lo contrario para el señor Feijóo y para el señor Abascal" ante una posible victoria de la derecha en las elecciones generales.

Lo ha dicho en una entrevista de la Ser recogida por Europa Press al preguntársele por la frase del popular en un mitin este sábado en Galicia, donde dijo que "al Palacio de la Moncloa hay 600 kilómetros y 15 días", en referencia al trayecto por carretera desde Galicia hasta Madrid antes del 29N.

Illa ve una "movilización progresiva" del electorado progresista y ha criticado la receta de Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, para Catalunya.

CARGA CONTRA VOX

"¿Cómo defiendes a Catalunya con Feijóo y Abascal, si quieren prohibir el uso del catalán y del gallego en el Congreso, si están trabajando intensamente para que no podamos hablarlo en las instituciones europeas, si Vox está diciendo que quiere prohibir los partidos independentistas?", ha dicho.

Preguntado por que Abascal le acusara este domingo en un acto en Cornellà de Llobregat (Barcelona) de promover el 'califato islámico' en Catalunya, ha apuntado respondido que Vox promueve la cultura del "odio", la división, la tergiversación y la mentira.

En el caso concreto de Cornellà, Illa ha afirmado que "más del 80% de la población es de aquí".

SÁNCHEZ DEFIENDE A CATALUNYA

En contraposición a lo que considera engaño en la política de Vox, ha dicho que defender Catalunya es estar con el presidente socialista Pedro Sánchez, y se ha mostrado "animado y optimista" con que el candidato a la reelección conseguirá los apoyos necesarios para repetir.

Ha defendido que la ciudadanía está conociendo al Sánchez persona durante la campaña, y que le ve inmenso y que está "suelto" porque se muestra tal y como es.

Preguntado por el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Illa ha afirmado que "cuantos más" mejor.

TRENES

Sobre las obras en la alta velocidad entre Catalunya y Madrid para el año que viene, ha explicado que, tras conversar con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, aún no hay calendario y que la reforma será "importante".

"Uno: hay que hacer estas inversiones. Dos: en la medida de lo posible. y creo que hay maneras de hacerlo; tienen que ser compatibles con el funcionamiento de la línea, que es un servicio, además, muy importante para Catalunya", ha dicho.

RENUNCIA DE DÍAZ A LA OIT

Respecto a la retirada de la candidatura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha respondido que "hubiera sido una magnífica dirigente".

"Me hubiera gustado que esto hubiera transcurrido de otra forma, pero así son las cosas. Mandarle un abrazo a Yolanda, y a seguir trabajando desde otros ámbitos", ha dicho.