Illa afirma que el cambio climático es innegable y debe gestionarse de forma "integral"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press

El Consell Executiu aprobó este martes dos medidas para prevención y protección contra incendios

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el cambio climático es una realidad innegable, que debe gestionarse de manera "integral" y que la gestión forestal y la protección del patrimonio natural son una prioridad absoluta y transversal del Govern.

Lo ha manifestado este miércoles tras reunirse con alcaldes de los municipios afectados por los incendios en les Terres de l'Ebre (Tarragona) en el Palau de la Generalitat , en un encuentro al que también han asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

Illa ha expuesto cuatro reflexiones a las que han llegado durante la reunión, y ha dicho que la primera pasa por fortalecer y defender a los servidores públicos: "Una vez más, cuando hay momentos complicados, los servidores públicos dan la cara y se evidencia la necesidad y la conveniencia de que sean profesionales bien preparados".

En este sentido, ha añadido que en Catalunya hay unos cuerpos de emergencia, de seguridad y de prevención "excelentes, que son un orgullo" y de los que ha dicho que su profesionalidad ha trascendido fronteras, participando este verano en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.

"MENOS REPROCHES"

La segunda reflexión del presidente ha sido "más manos extendidas y menos reproches", pues considera que este verano se han visto muchos reproches y lo que necesita la ciudadanía es "coordinación, lealtad y trabajo conjunto" por parte de las administraciones, y que los reproches, en caso de que los haya, deben ir después.

Y las dos últimas, relacionadas entre sí, son un cambio de mentalidad, que deben pasar por escuchar a los expertos, que ya hablan de fuegos de "sexta generación", y de tomar conciencia de que la masa forestal de Catalunya, que ocupa un 65% de su superficie, se tiene que gestionar.

MEDIDAS

En este sentido, ha recordado que el martes el Consell Executiu aprobó dos medidas: una para destinar una partida presupuestaria de 2 millones de euros a la elaboración de planes de prevención de incendios y, una segunda, de 75 millones de euros, a razón de 15 anuales hasta 2030, para adoptar medidas de protección en pueblos y urbanizaciones.

Illa ha lamentado que este año han ardido en la Unión Europea 1 millón de hectáreas, con incendios que "han amenazado nuestros paisajes, nuestros negocios, nuestros hogares y nuestras vidas" y que en Catalunya 3 personas perdieron la vida: una en Pauls (Tarragona) y dos en Agramunt (Lleida).