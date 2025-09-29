Illa afirma que "Catalunya elige esperanza" ante un mundo en proceso de cambio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la entrega de la 3ª edición de los Premios Vanguardia, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 29 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). ?Los galardones destacan la labor realizada - Kike Rincón - Europa Press

Collboni reclama que el próximo presupuesto de la UE priorice la construcción de vivienda asequible

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que "Catalunya elige esperanza" ante un mundo en proceso de cambio, porque la esperanza es un sentimiento que conduce a la acción para mejorar las cosas, ha defendido.

Lo ha dicho durante su discurso en la gala de los III Premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, a la que han asistido el rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, entre otros.

"Los discursos de odio, la intimidación, la amenaza, el uso de la fuerza y la violencia persiguen que los ciudadanos bajemos los brazos y renunciemos. Buscan que perdamos la esperanza. No lo haremos", ha advertido, y ha llamado a la ciudadanía a reaccionar cada uno desde su ámbito.

Además, Illa ha pedido "tener presente que en Gaza siguen muriendo víctimas inocentes por el genocidio" del Gobierno de Israel.

RECONOCIMIENTO A LOS PREMIADOS

Los premios han reconocido a las víctimas de la dana, las ONG Cruz Roja y Cáritas, la Sagrada Família, Airbus; el presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller Arce; la cantante Aitana; el arquitecto Ricardo Bofill (póstumo); la hija de Gisèle Pelicot, Caroline Darian; el director del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo; la oftalmóloga Elena Barraquer y el historiador y periodista Timothy Garton Ash. .

Illa ha felicitado a todos los premiados, de los que ha destacado su "gran valor humano y profesional", y ha afirmado que es un honor contar con Manel del Castillo como presidente del Comité d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (Cairos) para impulsar la reforma del sistema de salud de Catalunya.

"Catalunya es un país de esperanza porque contamos con hospitales punteros como Sant Joan de Déu y la excelencia de la doctora Elena Barraquer", ha dicho, y también ha destacado la capacidad de Bofill para imaginar una nueva arquitectura, y la esperanza que desplegaron Cruz Roja, Cáritas y los voluntarios tras el paso de la dana.

También ha elogiado el "coraje y dignidad" de Caroline Darian; la capacidad de Aitana para hacer bailar al mundo entero, así como la tradición y modernidad de Damm.

JAUME COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamado que los próximos presupuestos de la Unión Europea prioricen la construcción de vivienda asequible en las grandes ciudades, "especialmente dirigidas a los jóvenes, a familias trabajadoras y clases medias urbanas".

Ha explicado que este mismo martes viajará a Bruselas para reunirse con el presidente del Consejo Europeo (CE), António Costa, para trasladarle las necesidades y demandas sobre vivienda que tienen las grandes ciudades europeas en el marco de la iniciativa 'Mayors for Housing', que lidera la capital catalana.

Ha subrayado el papel de Barcelona en reivindicaciones como la vivienda asequible, y también en otras causas, como el "genocidio" contra el pueblo palestino en Gaza, y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI en Hungría.