Illa afirma por la Diada que Catalunya "se ha hecho, y se continuará haciendo, con gente diversa"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este jueves por la Diada de Catalunya que "se ha hecho, y se continuará haciendo, con gente diversa".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha sostenido que la convivencia es "el bien más preciado" que tienen los catalanes, y que, a pesar de la diversidad, tienen un latido común: la voluntad de ser y de convivir.

"Es el momento de la Catalunya centrada, la Catalunya de todos", ha añadido, y ha deseado una buena Diada.