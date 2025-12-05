Illa afirma que estudian como mantener bonificaciones al transporte público de forma "razonable"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión de control al president de la Generalitat en el Parlament, a 5 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que desde el Govern están estudiando la mejor forma de mantener las bonificaciones al transporte público, que tiene la intención de que sigan estándolo, pero que calcularán los efectos que tiene sobre la administración y tomarán una "dirección razonable".

"Mi compromiso en bonificar los transportes públicos y en mejorarlos está claro. Ahora, haremos números. Y les explicaremos. Y tendremos una dirección razonable. Sería muy fácil venir aquí y decir: 'Todo gratis'. No puedo hacerlo", ha dicho durante la sesión de control al Govern este viernes en el Parlament.

Lo ha dicho en respuesta a la líder de los Comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, que ha advertido al presidente que mantener el 50% de bonificación a los títulos como la T-Jove o la T-Usual será para su formación una condición imprescindible para iniciar una eventual negociación de Presupuestos con el Govern.

"Es cierto que han dicho que mantienen las bonificaciones para la T-Jove, pero ¿qué ocurre con la T-Usual? Porque, si no, a partir del 1 de enero, una persona que realiza el trayecto, por ejemplo, de Terrassa a Barcelona, ??pasará a pagar de 42 euros a 84 euros", ha ilustrado la diputada.

PRESUPUESTOS DE 2026

Illa ha respondido que una de sus prioridades es la reducción de las desigualdades, y que por ello cree que es importante potenciar el transporte públic, y ha dicho que él, por su parte, sí que se sentará a negociar los Presupuestos.

"Yo sí que me sentaré a hablar de Presupuestos en cualquier circunstancia porque pienso que es mi obligación. Y espero que todos pongamos cordura", ha reclamado.

VOX Y ALIANÇA CATALANA

En respuesta al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, que le ha preguntado por el "empobrecimiento de los catalanes", Illa ha afirmado que no ha habido en Catalunya nunca tanta gente trabajando como ahora, y que mantiene un crecimiento económico superior al resto de las comunidades autónomas y de muchas regiones europeas.

También ha criticado la actividad de Vox en algunos barrios: "Ustedes ahora están en esta operación de querer presentarse como gente de izquierdas e ir a los barrios obreros. No cuela. No cuela. No hay que ir, hay que estar. Y en eso, aquí tienen un pequeño problema, ustedes".

Finalmente, tras la pregunta de la diputada de Aliança Catalana sobre el convenio Gobierno-Generalitat para monitorizar discursos de odio en Internet, ha defendido la utilidad que tendrá: "Lo que hacemos es garantizar que la información que circula por la red está contrastada y es veraz. Y eliminar aquellas noticias falsas, 'fake news', que algunos se empeñan en extender".