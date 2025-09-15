Illa afirma que la guerra en Gaza es un genocidio: "Sorprende que la derecha lo siga negando"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', a 15 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La jornada reúne a destacados líderes políticos, empresariales y sociales para anali - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que la guerra de Israel en Gaza es un genocidio, y que negar que lo sea, es equivocarse: "Esto tiene un nombre y se llama genocidio. Y sorprende que algunos lo nieguen y sorprende que los partidos de derecha lo nieguen", ha añadido.

Lo ha dicho en la inauguración de la jornada de Europa Press 'Catalunya cap al futur', tras la intervención de bienvenida del director general adjunto y de asuntos corporativos de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney, y la apertura del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.

"Lo de Gaza es un genocidio. No se puede ir contra la realidad. 63.000 muertos, 150.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición y casi 2 millones de personas desplazadas. Esto se llama genocidio. Y negarlo es equivocarse. Y sobre una negación de la realidad no se puede hacer nada sensato", ha expresado.

Illa ha señalado la "alarmante deshumanización" en la que parece que se adentra el contexto internacional global, y ha destacado la posición del Gobierno de España en este ámbito.

"Un país está hecho de intangibles y tangibles. Un país sin valores no tiene futuro. Esto va por Catalunya, por Barcelona, ??por España y por Europa. Celebramos en este sentido la firmeza y coherencia del gobierno de España y del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez", ha dicho.