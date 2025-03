Illa afirma que el regreso de empresas a Catalunya es "en alguna medida" por el trabajo del Govern

Dice a los directivos de la Generalitat que ahora "lo que toca es ejecutar" en lo que queda de legislatura

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este viernes que el retorno de empresas a Catalunya tras el 'procés' es "al menos en alguna medida" producto del trabajo realizado o de la expectativa generada por el Govern.

Lo ha dicho en la inauguración de las II Jornadas Directivas de la Generalitat 2025, en el Espai Bital de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en las que el ejecutivo compartirá con directivos de la Generalitat el plan 'Catalunya Lidera', el plan económico de Illa para "volver a liderar económicamente España", y que ha definido como un sello de ambición a su acción de gobierno.

"Hay otras noticias positivas, y creo que también son, al menos en alguna medida --se puede discutir en qué medida, pero en alguna medida-- producto del trabajo realizado o de la expectativa generada; como es el retorno de empresas importantes muy enraizadas a Catalunya, que han decidido volver a instalar su sede aquí",

Ha reivindicado el balance durante los primeros 6 meses desde que asumió el cargo de presidente, y ha detallado que en este tiempo se han constituido los equipos directivos de la Generalitat, y se han marcado objetivos a partir de los acuerdos de investidura y del plan de gobierno.

"Lo que toca es ejecutar. Tenemos los equipos, tenemos definido qué debemos hacer, lo que toca ahora, lo que queda de legislatura, en estas siete octavas partes de legislatura que nos quedan, casi tres años y medio, es ejecutar", ha sostenido.

NO ESTAR "DESCRIBIENDO EL PAISAJE"

Illa ha pedido a los directivos ambición y hacer las cosas con voluntad de excelencia y voluntad de transformación, con un enfoque gradualista y actuar sin miedo al frente de sus responsabilidades, porque el objetivo, ha dicho, es hacer cosas y no estar "describiendo el paisaje".

"Estamos aquí para transformar, no para administrar. Nuestro gobierno es un gobierno de transformación, de reformas. No de pura administración, de no tocar nada, de que todo siga igual. Podría ser un planteamiento. En un mundo que está cambiando, no tocamos nada. No. Al contrario", ha reclamado.

Todo ello, ha dicho, teniendo muy presentes los valores humanistas para dar el mejor servicio a las personas, un enfoque que ha contrapuesto a la imagen de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fotografiándose en una macrocárcel de El Salvador y amenazando a la población migrante; una "foto indigna", en palabras de Illa.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Illa ha situado sus primeros meses al frente de la Generalitat en un contexto internacional que "está cambiando muy rápidamente", y con un impacto, para él, imprevisible.

"Veíamos que había cambios de fondo, pero la aceleración que hemos visto en los últimos meses y el impacto de los cambios que estamos viendo en los últimos 100 días, desde que ha tomado posesión la nueva administración en Estados Unidos, es de una velocidad, de una aceleración, de un impacto, al menos para mí, imprevisible", ha expresado.

Ante estos cambios, ha sostenido que el único camino posible para responder, y que cree mayoritario, es más Europa: "Reforzar Europa, fortalecer Europa, federalizar Europa", algo que ve escrito, publicado, discutido y analizado en los informes Draghi y Letta.

"Siempre hay un pesimismo asociado a lo que ocurre en Europa. Y no está mal como vamos saliendo y no están mal las reacciones que ha habido durante estos primeros 100 días sobre como se debe fortalecer Europa", ha valorado.