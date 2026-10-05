Illa afirma que la situación meteorológica "ha sobrepasado" las predicciones y pide precaución

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, en la reunión del Cecat - GOVERN

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la situación meteorológica de este lunes "ha sobrepasado cualquier predicción" y ha vuelto a pedir máxima precaución ante los avisos por inundaciones.

"Estamos muy pendientes de la evolución de lluvias torrenciales en diversas zonas de Catalunya. En la reunión del Cecat hemos abordado los graves efectos que están teniendo en las diferentes comarcas", ha sostenido en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Illa ha insistido en la importancia de seguir todas las indicaciones y recomendaciones de Protecció Civil y de evitar desplazamientos innecesarios.

"Confinaos en el interior de edificios. Evitad ríos, rieras, sótanos y zonas bajas. Si os llega el agua, subid a plantas superiores de los edificios", ha apuntado.

Finalmente ha asegurado que los servicios de emergencia están atendiendo "sin descanso" los avisos relacionados con la alerta, y ha agradecido a la ciudadanía su colaboración y a los servidores públicos su trabajo.