Illa afirma que trabajan en el decreto de certificación oficial de la Lengua de Signos Catalana

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza en el Palau de la Generalitat el acto de entrega de los VI Premios de Fomento de la LSC. - JORDI BEDMAR-GOVERN

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que el Govern trabaja en el proyecto de decreto de certificación oficial de conocimientos de Lengua de Signos Catalana (LSC), que prevé que se elabore en 2026.

Lo ha dicho en el Palau de la Generalitat en el acto de entrega de los VI Premios de Fomento de la LSC, que han distinguido al periodista Guillem Carles, la profesora y logopeda Pepita Cedillo, la Federación de Personas Sordas de Catalunya (Fesoca) y la app SignApp de la Asociación de intérpretes de lengua de signos de Catalunya (Acils).

Illa ha explicado que el decreto de certificación oficial de la LSC tiene como objetivo "normalizar y profesionalizar", así como otorgarle el reconocimiento académico que les corresponde, según él.

También se impulsará una estrategia integral a favor de la LSC para que, independientemente de las circunstancias, "haya los recursos necesario para garantizar la plena inclusión en Catalunya".

"Una Catalunya que aspira a liderar no se puede permitir que miles de sus ciudadanos encuentren dificultades cuando se dirigen a la administración, cuando buscan trabajo o cuando quieren disfrutar de la cultura", ha añadido.

NIVELES EUROPEOS Y NUEVA PLATAFORMA

En su intervención, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que "ya están trabajando" en la definición de los niveles en el marco europeo de la LSC, y que se acaban de publicar la versión web de los niveles B1 y B2.

Además, en 2026 pondrán a disposición de los docentes de LSC la Aula Mestra, una plataforma pública de enseñanza con materiales didácticos específicas para trabajar el conocimiento general de la LSC y su uso en el ámbito familiar y sanitario, entre otros.

PREMIOS INDIVIDUALES

El periodista Guillem Carles ha sido reconocido por su tarea en el ámbito periodístico y su larga trayectoria en la difusión de la LSC.

Ha dicho que el premio le anima "a seguir adelante", ha remarcado que el periodismo es un derecho básico, también para las personas sordas, y ha insistido que la LSC es un idioma más, que avanza, crece y está viva, en sus palabras.

También ha sido premiada 'ex aequo', por su tarea y trayectoria, la logopeda y profesora Pepita Cevilla, que remarcado el "orgullo" y fuerza que da un premio como este.

FESOCA Y SIGNAPP

La Federación de Personas Sordas de Catalunya (Fesoca) ha sido reconocida por su fomento de la LSC; su presidente, Albert Casellas, ha destacado el "bagaje" de lucha y reivindicación de derechos de la federación.

También ha instado a "todos los departamentos de la Generalitat" a escuchar, ver y tener al lado a las personas sordas, como federación, como entidad y como colectivo.

Los Premios han galardonado también la aplicación SignApp, de la Asociación de intérpretes de lengua de signos de Catalunya (Acils), destinada a promover el aprendizaje de la LSC mediante una recopilación de glosarios específicos.

La presidenta de la Acils, Sara Costa, ha puesto en valor el objetivo "claro, serio y riguroso" de la aplicación, ha asegurado que es el resultado de incontables horas de trabajo y ha apuntado que sin subvenciones y ayudas no sería posible.