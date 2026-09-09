Illa agradece el "compromiso y dedicación" de Trapero tras su dimisión

El presidente Salvador Illa junto a la consellera Núria Parlon, Ferran López y Sílvia Catà - GOVERN

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este miércoles el "compromiso y dedicación" de Josep Lluís Trapero, tras su dimisión como director general de los Mossos d'Esquadra, y del comisario Miquel Esquius, que se jubila.

"Quiero agradecer el trabajo, el compromiso y la dedicación de Josep Lluís Trapero y Miquel Esquius, que hoy dejan sus responsabilidades. Gracias por haber estado al servicio de Catalunya y porque hoy tengamos un país más seguro y una ciudadanía más protegida", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ha añadido que el nuevo director general de la Policía, Ferran López, y la nueva comisaria en jefe de los Mossos, Sílvia Catà, afrontan a partir de ahora un gran reto: "Muchos aciertos en esta nueva etapa y, sobre todo, buen servicio al país".