Illa agradece a ERC su "sentido de país" por apoyar las cuentas y Jové le avisa de que no se relaje

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la sesión de control al Govern en el Parlament - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido a ERC su "sentido de país" por el acuerdo alcanzado para aprobar los Presupuestos para 2026, y el presidente de los republicanos en el Parlament, Josep Maria Jové, le ha avisado de que no debe relajarse y dar por hecho que tendrá estabilidad lo que queda de legislatura.

"Cuando, a pesar de tener proyectos políticos muy distintos, somos capaces de llegar a un acuerdo en materia presupuestaria como el de ayer, yo debo agradecerlo y decir que esto se llama sentido de país", ha dicho Illa en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles.

El presidente ha dicho ser consciente de que "no es un punto de llegada de nada, sinó un punto de partida" y que los republicanos serán exigentes para que cumplan lo acordado, y le ha transmitido su compromiso en que pondrán todas las energías y esfuerzos para hacerlo.

ILLA "NO TENDRÁ EXCUSAS"

"Presidente, no se relaje. No piense que con estos Presupuestos ya tienen el trabajo hecho y la estabilidad que tanto desean", ha advertido Jové, que ha reprochado a Illa que tuviera que acordar las nuevas cuentas públicas en mayo tras retirarlas en marzo por no alcanzar un pacto con ERC.

También le ha dicho que, con los recursos extra que supone contar con los Presupuestos, "no tendrá excusas para dar respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía", y se ha referido directamente a las protestas del sector educativo.

"¿Tendrán los recursos? Sí. Ahora les toca saber gestionarlos. Hasta ahora no han sabido. Y empiecen, por favor, sin excusas ni dilación, con los maestros, profesores y médicos. Negocien. ERC será garantía y velará para que tengan el encaje en la tramitación presupuestaria", ha sostenido.

Por último, le ha recordado que hay compromisos pendientes del acuerdo de investidura en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat: "Presionen donde haga falta y no acepten sumisiones", ha reclamado.

HAN BORRADO SUS "LÍNEAS ROJAS"

También Junts se ha referido a la cuestión presupuestaria, y su líder en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado a ERC por las renuncias que detectan en el acuerdo.

"De renuncia en renuncia, Esquerra seguirá siendo su cómplice. Son los Presupuestos del engaño y de las rebajas", y ha asegurado que no servirán para solucionar los problemas de los catalanes.

"Ha logrado (Illa) borrar sus líneas rojas: ni concierto económico, ni IRPF, ni traspaso de Rodalies. Nada. Le invistieron para tener soberanía fiscal y se han conformado con la línea orbital. De la soberanía fiscal a la línea orbital", ha ironizado.

También ha afeado que el acuerdo se diera a conocer tras las elecciones a la Junta de Andalucía, lo que no lee como una casualidad, sino como algo revelador "para no molestar al PSOE".

DEPECIÓN EN EL "PEORISMO"

En alusión velada a los juntaires, el presidente de PSC-Units, ha constatado una "decepción bien evidente entre las reglas del peorismo y entre los que piensan que si le va mal al país les va a ir mejor a ellos", y ha lamentado que se califique el acuerdo con los republicanos de propaganda.

Illa, por su parte, ha respondido que no ha sido un trabajo fácil por las exigencias de los republicanos, pero que se ha conseguido un buen acuerdo del que se siente contento, y que propone al Govern un "horizonte de trabajo muy intenso".