Illa agradece a Mossos la detención del presunto ladrón de cobre de la red ferroviaria de Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido a los Mossos d'Esquadra este jueves la detención del presunto ladrón de cobre de la red ferroviaria de Barcelona, acusado de cometer 6 robos en 10 días.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, Illa ha destacado que la detención del presunto responsable de los robos de cobre "es una muestra más del trabajo constante" de los cuerpos de seguridad.

"Proteger a la ciudadanía y garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos es una prioridad", ha agregado el presidente.