Illa ampara la nueva financiación de Catalunya y afirma: La "defendería cualquier presidente"

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha amparado la nueva financiación de Catalunya ante las críticas de algunos líderes autonómicos y ha afirmado: "Me parece que esto lo defendería cualquier presidente autonómico para su comunidad".

Lo ha dicho en una entrevista de este viernes en la Cadena Ser recogida por Europa Press al sostener que el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC al respecto contempla un principio de solidaridad y que, una vez articulado, el objetivo es que Catalunya no quede peor parada respecto a otras comunidades.

"Vamos a ver cómo articulamos una financiación que respete el principio de solidaridad. Es decir, que una vez puesta en práctica la solidaridad, no quedemos peor en términos de renta disponible", ha sostenido el líder del Ejecutivo catalán.

Asimismo, ha expresado rechazo ante las críticas formuladas por otros presidentes que, a su juicio, critican la propuesta desde antes de conocer su contenido: "Ruido yo esperaba que hubiera, lo sigue habiendo, lo hay en prácticamente todo por parte de algunos actores políticos, yo no voy a entrar a esto, voy a seguir trabajando para desplegar este acuerdo que creo que es bueno para todo el mundo".

"No me parece que merezcamos esto en el conjunto de España, porque la financiación de las comunidades autónomas es ni más ni menos que la financiación del Estado del bienestar", ha añadido Illa, que ha señalado que no hay ningún presidente autonómico que no diga que se tiene que abordar una reforma de la financiación.