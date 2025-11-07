Illa anuncia que Catalunya acogerá en 2026 Chipnation, referente del sector de semiconductores

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario de estado de Industria, Jordi Garcia, durante el acto de traspaso de presidencia de la Alianza de Regiones Europeas de Semiconductores. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que Catalunya acogerá en 2026 el Chipnation, el principal congreso de la industria de los semiconductores de España, y ha asegurado que el territorio está preparado para asumir el "salto de escala" que Europa necesita en este ámbito.

Lo ha dicho en el acto de traspaso de presidencia de la Alianza de Regiones Europeas de Semiconductores (ESRA) entre Piamonte y Catalunya, al que han asistido el secretario de Estado de Industria, Jordi García; el presidente saliente, Andrea Tronzano, y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

"La autonomía estratégica no se refiere únicamente a la seguridad y la defensa, sino que es un proceso a largo plazo en el que Europa debe asumir sus responsabilidades y defender sus intereses en un mundo cada vez más hostil", ha destacado Illa.

En Catalunya, el ecosistema de semiconductores integra a 260 agentes, entre empresas, centros de investigación, universidades y centros tecnológicos, y genera un volumen total de negocio de 302 millones de euros en el territorio.

Uno de los objetivos de Catalunya durante la presidencia de la ESRA será contribuir a la definición de la nueva Ley Europea de Chips que pretende dotar al continente de una mayor soberanía tecnológica y capacidad productiva y alcanzar el objetivo de fabricación del 20% de toda la producción mundial de chips.

OPORTUNIDAD DE "SER PROTAGONISTAS"

Por su parte, Jordi García ha celebrado que el traspaso de la presidencia de la ESRA haya sido "del sur de Europa hacia el sur de Europa".

"Cuando hablamos de estas nuevas tecnologías, pensamos más en el norte de Europa o en los países centrales, y eso es un error", ha apuntado.

Es por ello que considera que esta es una buena oportunidad para que Europa y Catalunya "sean protagonistas en el ámbito de los semiconductores" en el mundo.