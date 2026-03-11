Illa anuncia que el Govern aprobará el martes el decreto para implementar la Ley ELA en Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el próximo martes el Consell Executiu aprobará el decreto para implementar en Catalunya la Ley estatal 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Lo ha dicho este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament, donde ha celebrado que España haya sido "el primer país de Europa" que aprueba beneficios para personas afectadas por la ELA, y ha afirmado que Catalunya será una de las primeras comunidades autónomas que desplegará estas ayudas.

Illa ha añadido que "a partir del mismo miércoles de la semana que viene se podrán pedir estas ayudas por parte de las personas afectadas", que en Catalunya, según los datos de los que dispone el Govern, son cerca de 200.

Ha asegurado que el Govern ha trabajado este cuestión "muy estrechamente" con ERC, los Comuns y las entidades que trabajan especialmente con las personas afectadas.

HORIZONTE DE 3 MESES

El presidente también prevé que "en un horizonte de 3 meses las personas que tienen derecho a recibir estos beneficios puedan recibir ya las ayudas pertinentes".

La ley ELA estatal contempla unas prestaciones en este ámbito que van desde los 4.930 euros mensuales --para personas que requieren 8 horas diarias de atención-- hasta los 9.859 euros --para una atención 24 horas--, a pagar aproximadamente mitad y mitad entre comunidades autónomas y Gobierno.