Illa anuncia que el Govern aprobará el viernes el proyecto de Presupuestos de 2026

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern prevé aprobar el próximo viernes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para este 2026 en un Consell Executiu extraordinario para iniciar el trámite parlamentario para aprobarlos.

Lo ha dicho este lunes en el acto de firma del acuerdo para las cuentas con los secretarios generales de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y de UGT de Catalunya, Camil Ros, y los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y Pimec, Antoni Cañete, y también ha participado la consellera Alícia Romero y ha estado el conseller Miquel Sàmper.

Illa cuenta por el momento con el apoyo de Comuns tras el pacto sellado la semana pasada, y está en negociaciones con ERC para poder sacar adelante los Presupuestos de 2026, que, de tener éxito, serían los primeros desde 2023.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)