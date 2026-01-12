El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia que el Govern compra a la UB los terrenos para el futuro Campus Clínic por 135 millones de euros. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aprobará este martes la compra de los terrenos del Servicio Deportes de la Universitat de Barcelona (UB), en la Zona Universitària de Barcelona, para ubicar el futuro Campus de Salud Clínic-UB, por un valor de 135,25 millones de euros.

Lo ha dicho durante su intervención en el acto de constitución formal del Consorcio Porta Diagonal-Campus Clínic, celebrado en el Palau de la Generalitat, en el que ha informado también de que las obras de infraestructuras y urbanización en el entorno del futuro campus, incluyendo la prolongación de la L3 del Metro con una estación con acceso directo a las instalaciones, se activarán el segundo semestre de 2028 y finalizarán aproximadamente en 2033, según el calendario previsto.

Además, el Govern otorgará una subvención directa a la UB de hasta 17,5 millones de euros para financiar la nueva Facultad de Farmacia, valorada en más de 152 millones, que no se ubicará dentro del complejo del nuevo campus pero sí muy cerca, en terrenos de la propia universidad en la calle Baldiri Reixac.

El acto ha contado con representantes de los integrantes del consorcio junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; la consellera de Salud, Olga Pané, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

El consorcio lo forman la Generalitat de Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), los ayuntamientos de Barcelona, L'Hospitalet de Barcelona y Esplugues de Llobregat, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Servei Català de la Salut (CatSalut).

"El Consorcio que hoy constituimos es un paso importante. Es el compromiso compartido para afrontar con toda la ambición el trabajo que tenemos por delante. Es también la constatación de que somos un país vivo, con empuje y esperanza", ha dicho Illa.

METRO E INFRAESTRUCTURAS

El inicio de las obras de la prolongación de la L3 hasta el centro de Esplugues de Llobregat (Barcelona) está previsto para el segundo trimestre de 2028, y actualmente se está actualizando el proyecto para dar acceso directo al nuevo campus, así como al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues, como ya estaba previsto.

La primera fase de la prolongación, con 500 millones de euros de presupuesto, tendrá una longitud de 2,5 kilómetros e incluirá, además de la parada Campus de Salut Clínic-UB/Sant Joan de Déu, la estación Esplugues Centre, en la plaza Santa Magdalena de dicha localidad.

En el mismo período de tiempo se prevé iniciar las obras de ejecución de las infraestructuras y de urbanización necesarias para poder iniciar las obras del campus en 2030, preparando el terreno y garantizando la adaptación de los servicios básicos.

AVANCE DEL CONCURSO ARQUITECTÓNICO

El Govern ha trabajado para acelerar el concurso internacional de proyectos arquitectónicos para el nuevo campus, que se convocará en julio, medio año antes de lo previsto, mientras entre septiembre y noviembre tendrá lugar la primera fase, con la presentación de los equipos y la acreditación técnica.

Después, 10 equipos seleccionados tendrán hasta abril de 2027 para desarrollar sus propuestas iniciales; de entre estos, 5 detallarán sus proyectos hasta diciembre de 2027 y, si es necesario, se hará una fase final con 2 equipos para correcciones y mejoras; el ganador se decidirá durante el primer trimestre de 2028, y se le adjudicará un contrato de unos 109 millones de euros.

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

Al mismo tiempo, la Generalitat continúa trabajando en el Plan Director Urbanístico (PDU), que ordenará 70 hectáreas no solo del futuro campus, sino también de su entorno, y que se redactará y tramitará entre este año y 2027, mientras los proyectos constructivos se elaborarán entre 2027 y 2028 para encarar la licitación y ejecución de las obras, que comenzarían en 2030.

El PDU contemplará la mejora de la accesibilidad con mayor oferta de transporte público --como la prolongación del Metro, pero también nuevos carriles bus-- y la transformación de grandes infraestructuras viarias en avenidas metropolitanas, así como la creación de una red de ejes cívicos y corredores verdes que conecten Collserola con la ciudad y nuevos equipamientos, vivienda y actividad económica.

EL NUEVO CAMPUS

El Campus de Salud Clínic-UB incluirá el nuevo hospital, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB y el resto de equipamientos asistenciales, universitarios, científicos y de investigación.

El calendario actual prevé la puesta en funcionamiento del campus en 2035, empezando las obras en 2030, con una inversión global prevista en el propio campus de 1.700 millones de euros.

Las nuevas instalaciones se ordenarán mediante un plan funcional y de espacios cuya finalización está prevista para julio de 2026, y que servirán para ordenar la superficie total prevista de 300.000 metros cuadrados, a la vez que garantizan la coherencia entre necesidades asistenciales, docentes y de investigación.

LA SEDE DE VILLARROEL

El director general del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha explicado que el Clínic mantendrá la actividad asistencial en su sede de la calle Villarroel, propiedad de la UB, donde habrá asistencia primaria con especialista y "seguramente" cirugía mayor ambulatoria, zona diagnóstica y laboratorios.

Campistol ha señalado que la zona en la que se halla --l'Esquerra de l'Eixample-- es una área con la población muy envejecida, por lo que es "muy probable" que parte del edificio de Villarroel se convierta en un centro sociosanitario.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha explicado que la UB ya está trabajando para rediseñar y garantizar la continuidad de su Servicio de Deportes usando, entre otros, equipamientos públicos y ya está con contacto con administraciones municipales del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat para usar unos terrenos cercanos al futuro campus.