Illa anuncia que el Govern condona las deudas por pagos indebidos en ayudas de dependencia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto en la la residencia y centro de día Gent Gran de Gràcia de Barcelona.- EUROPA PRESS

También habrá nuevas ayudas automáticas en las solicitudes que pidan servicio y estén en espera

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern condonará las deudas que la administración ha venido reclamando tras la defunción de personas que recibían prestaciones económicas por dependencia, o por los cambios en la situación económica o de valoración de la dependencia.

"Ponemos remedio a una situación que nunca debería haberse producido. Reclamar el dinero de una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto, pero llevaba décadas pasando", ha dicho en un acto este lunes tras visitar junto a la consellera de Derechos e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, la residencia y centro de día Gent Gran de Gràcia de Barcelona.

Ha explicado que, en 2025, la Generalitat reclamó hasta 10.665 deudas por pagos indebidos o por prestaciones pagadas tras fallecimiento o tras un cambio en la situación de la persona: "En base a la normativa que existía ahora, era considerado indebido y, por tanto, debía ser reclamado a los familiares".

Ha dicho que en situaciones que no son sencillas, como el reciente fallecimiento de un familiar, "no tiene sentido" esta reclamación.

Más allá de la condonación se modificará el diseño de las prestaciones para evitar estos pagos indebidos, y que no se reclamarán tampoco a futuro cuando sea por error de la administración, como ha venido sucediendo, excepto en casos de mala fe.

Fuentes del departamento de Derechos Sociales no han concretado el impacto presupuestario de la medida, aunque han asegurado que el importe será superior a la condonación que hizo el Govern de los pagos indebido de la renta garantizada de ciudadanía y de los jóvenes extutelados.

Las situaciones en que se producían estos pagos indebidos y se reclamaban posteriormente eran, por ejemplo, en la revisión a la baja de la prestación correspondiente por mejoras en la situación económica de la familia o en el grado de dependencia, o que se abonaba un mes completo de la prestación tras el fallecimiento de la persona, y se reclamaban los días de diferencia.

PRESTACIÓN AUTOMÁTICA

Durante el acto, Illa ha repasado algunas de las principales medidas que anunció este domingo para mejorar el sistema de dependencia en Catalunya, y ha anunciado nuevas medidas.

Explicó el domingo la puesta en marcha del PIA exprés para empezar a abonar las prestaciones de 200 euros para personas todavía no valoradas por el sistema, pero que cumplen los criterios y eran susceptibles de recibir una valoración de grado 3 de dependencia, y con solicitudes empezadas.

Este lunes ha anunciado la creación de una nueva prestación, la prestación de cobertura mínima automática de entre 100 y 200 euros en función del grado, que recibirán todas las personas que soliciten una ayuda de dependencia y pidan un recurso asistencial (residencia, centro de día, etc.) entre la resolución del grado y mientras esperan acceder al mismo.

"El compromiso es firme, apoyar y proteger a las personas económicamente desde el primer día. A partir de ahora, todas las personas que necesitan la dependencia recibirán una prestación económica en un máximo de dos semanas desde su valoración", ha dicho Illa.

NUEVAS PRESTACIONES

De esta forma, las nuevas solicitudes con petición de servicio recibirán automáticamente esta ayuda (100 euros grado 1, 150 euros grado 2 y 200 euros grado 3), hasta que puedan acceder al mismo.

También aplicará para las personas que ya hayan hecho la petición y también estén en espera, que deberán solicitarlo mediante una instancia, aunque en los casos más acuciantes, el Govern prevé resolverlo con el PIA exprés.

Se estima que de todas las nuevas solicitudes, el 80% irán por la vía del PIA express, del plan de individualizado de atención express, y el 20% recibirán esta prestación de espera, según el presidente: "Se trata de no dejar a nadie desatendido y, desde el principio, dar una atención. Es una medida innovadora que no tiene precedentes en el conjunto de España", ha expresado.

Todo ello se incluirá en un decreto que el Govern aprobará en el Consell Executiu de este martes, y que posteriormente deberá convalidar el Parlament en un mes.