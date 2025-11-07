Illa anuncia que impulsarán la ley de la ACN para garantizar su "estabilidad institucional"

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que el Govern iniciará próximamente la elaboración de la ley de la Agència Catalana de Notícies (ACN) para dibujar un marco jurídico que garantice "su estabilidad institucional, su autonomía profesional y presupuestaria".

"El compromiso del Govern está con una ACN que sea independiente, plural y al servicio del interés público. Es un paso necesario y creemos que tendrá el apoyo suficiente en el Parlament para tener esta ley", ha destacado en la inauguración del VII Congrés de Periodistes de Catalunya, que se celebra hasta el sábado bajo el lema 'Más necesarios que nunca'.

Según Illa, el Govern está comprometido en manifestar su respeto a la profesión periodística, facilitar su trabajo y apoyar al sector, también en su vertiente económica, y cree que deben hacerlo basándose "en los mejores estándares que estén disponibles de objetividad, transparencia, ecuanimidad y de respeto a la pluralidad".

También ha pedido que, en el actual contexto y más allá de lo que piense cada uno, se tenga presente la necesidad de las instituciones y la defensa "de un sistema democrático y plural, y en el caso de los medios públicos, tener presente y anteponer siempre su tarea de servicio público".

Para Illa, en democracia es necesario distinguir entre información y opinión, y también cree que deben hacerse la reformas que convengan.

Tras parafrasear el lema del congreso para defender que los periodistas son más necesarios que nunca, ha expuesto los cambios y dificultades que están aportando las nuevas tecnologías, y ha pedido también evitar el intrusismo profesional.

"Tener más canales no significa tener una mejor información, objetiva y contrastada. De ahí la necesidad de un buen periodista", ha zanjado.