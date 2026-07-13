Illa anuncia una ley para simplificar trámites urbanísticos y dar licencias de obras en 1 mes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la presentación del anteproyecto - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern saca este lunes a información pública el anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales, para reducir los trámites de concesión de licencias de obras a hasta 1 mes.

Durante un acto en la sede de Ebro en Barcelona para presentar el texto, ha defendido un "cambio de mentalidad" urbanístico basado en la confianza y credibilidad de las instituciones hacia los promotores para evitar que los proyectos queden paralizados por la burocracia.

Han asistido los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, así como representantes patronales y sindicales, y se ha presentado en Ebro como símbolo de la necesidad de que Catalunya cuente con grandes proyectos como el de esta empresa automovilística, y que se quieren impulsar con esta ley.

Además de los trámites de concesión de licencias, la nueva norma regulará los planeamientos urbanísticos derivados (para que pasen a tramitarse en 6 u 8 meses), las licencias y autorizaciones ambientales (que pasarían a 1 mes); y permitirá declarar estratégicos y de interés general las iniciativas privadas.

Se enmarca en el plan de reforma de la Generalitat y busca acelerar la construcción de vivienda, la apertura de empresas y de industrias, desburocratizando la concesión de licencias y autorizaciones.

SIMPLIFICAR SIN DESREGULAR

Illa ha insistido en que la nueva ley no servirá para desregular o suprimir requisitos legales y ambientales ya existentes, y que todo ámbito público que funcione es porque se rige por unas reglas.

"Lo que presentamos no es para decir 'Fuera reglas y sálvese quien pueda'. Reglas, sí. Simples, también", y ha destacado el trabajo y consenso con sindicatos, patronales y otros actores de la sociedad civil y con los municipios, un consenso que espera replicar con los grupos parlamentarios.

También ha afirmado que proyectos como este sirven para reivindicar la política: "Lo que hacemos hoy aquí es política. Política de la buena, de la útil".

MODIFICA 15 NORMAS

Desde este lunes hasta el 30 de septiembre está en información pública, y se prevé aprobar en el Consell Executiu en diciembre para que, en aproximadamente medio año más, se apruebe en el Parlament.

El texto prevé modificar unas 10 normas con rango de ley (de urbanismo, política territorial, medio ambiente, energías renovables, residuos, agua, forestales, entre otras) y 5 reglamentos; y avanza a un "modelo de corresponsabilización" entre sector público y promotores privados, a la vez que descarga de trabajo a los entes locales.

LICENCIAS DE OBRAS

En la concesión de licencias de obras, el Govern detecta un cuello de botella al verificarse la normativa por parte de los ayuntamientos, por falta de medios técnicos, lo que supone que de media se tarde de 9 a 12 meses en concederlas, y en algunos casos se alargue años.

Por eso, se impulsará un nuevo modelo paralelo al actual en que los proyectos de obra no deban validarse mediante un informe técnico municipal, sino que el promotor lo podrá presentar junto a un certificado de conformidad urbanística y técnica.

Los ayuntamientos comprobarán que existe este certificado, no tendrán que revisar la adecuación normativa y podrán otorgar la licencia en 1 mes.

Estos certificados los emitirá una Entidad Colaboradora de la Administración en materia Urbanística (ECAU), entidades jurídicas autorizadas por la Generalitat (tras comprobar su solvencia), que serán las que se encargarán de validar en los informes que aporte el promotor la adecuación normativa.

LAS ECAU

Se podrán constituir en ECAU, por ejemplo, los colegios profesionales, además de otras entidades privadas, cuya función para elaborar informes será autorizada por parte de la Generalitat, pasarán auditorías anuales y la responsabilidad de los proyectos será imputable a estas ECAU.

Los promotores que no elijan esta forma podrán seguir presentando los proyectos por la vía ya existente; además, los ayuntamientos podrán oponerse a esta vía rápida, aunque si no resuelven en 2 meses las licencias con sus propios técnicos, el promotor sí que podrá atenerse al nuevo sistema.

Uno de los principales proyectos del Govern de promoción de vivienda pública es el plan 50.000, y por ello los promotores que quieran participar del mismo deberán hacerlo "de forma preferente" mediante el nuevo sistema.

En paralelo, se creará un portal web que recogerá los datos sobre las licencias urbanísticas en todos los municipios caalanes con la información sobre el total de licencias otorgadas por parte de cada ayuntamiento y el tiempo de tramitación.

PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS

En los planeamientos urbanísticos para la ordenación de suelo y definición de usos, se ha detectado que hay proyectos que quedan demasiado tiempo sin tramitarse por el retraso en la emisión de los informes por parte de las administraciones sectoriales; por ello, la nueva normativa contempla que los promotores puedan aportar informes elaborados por técnicos colegiales.

En caso de que la administración tarde más de los 2 meses preceptivos en emitir su propio informe, los proyectos quedarán tramitados bajo los informes aportados por los promotores, de los que los técnicos colegiados que los elaboren serán responsables.

Además, se ampliarán las competencias de los municipios en urbanismo para que pueda ser el pleno el que apruebe definitivamente planeamientos sin que tenga que pasar por segunda vez por las comisiones territoriales de urbanismo de la Generalitat, entre otras medidas de simplificación.

Con todas estas modificaciones, el Govern prevé que planeamientos que ahora tardan 2 años de media puedan tramitarse en entre 6 y 8 meses.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

También se propone simplificar las autorizaciones y licencias ambientales, trámites necesarios para actividades con incidencia en el medio ambiente: se hará principalmente sustituyendo el trámite de suficiencia e idoneidad por un modelo normalizado y estandarizado que ya requerirá toda la información y los requerimientos para valorar la autorización o no.

El trámite de información vecinal se eliminará al ser una duplicidad con el de información pública, se elimina el carácter preceptivo y vinculante del informe municipal, y el resto de informes se podrán sustituir por prescripciones tipo.

Además, se actualiza qué actividades están sujetas a cada tipo de intervención y se crea un nuevo procedimiento simplificado para la tramitación de las modificaciones sustanciales, cuya definición también se concreta más; con todo ello, se reduciría de 2 años a 1 mes la concesión de licencias y autorizaciones.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En la ley se regulará de nuevo la declaración de Proyectos Empresariales Estratégicos (PEE) y las actuaciones de interés general, que permiten al Govern dar esta consideración a iniciativas públicas y privadas que se benefician de una tramitación urbanística más ágil (y reducir a la mitad los plazos) y una mayor coordinación administrativa.

Así, la novedad es que se amplían los efectos de la declaración no solo para casos que requieran plan director urbanístico (PDU), sino para cualquier tipo de planeamiento urbanístico y para actuaciones que no solo requieran gestión o intervención urbanística; y que se podrán tramitar a la vez varios instrumentos urbanísticos de forma conjunta.