Illa anuncia que Niubó comparecerá este lunes por el error en las pruebas Pisa 2025

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, comparecerá este lunes por el error en la muestra de las pruebas Pisa 2025, con un índice de alumnos exentos superior al máximo recomendado por la OCDE.

"Mañana lunes, ella dará todas las explicaciones. Quiero poner de relieve que se ha tratado de una cuestión técnica que tiene que ver con los alumnos exentos de realizar esta prueba y no pasan en ninguna otra consideración de este tipo", ha expresado este domingo en una atención a los medios en el marco de su viaje institucional a Vietnam.

Illa ha reiterado todo su "apoyo" a Niubó y a sus explicaciones.