Illa anuncia un programa para reforzar la contribución catalana a la reconstrucción de Ucrania

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General en el pleno del Parlament. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la puesta en marcha de un Programa Catalunya-Ucraïna para reforzar la contribución de Catalunya a la reconstrucción de Ucrania: "Desde nuestras ciudades y pueblos no escuchamos los estruendos de las bombas, pero el sufrimiento y el sacrificio del pueblo ucraniano es también el nuestro".

Así se ha pronunciado este martes en el Debate de Política General en el pleno del Parlament, donde ha explicado que este programa contará con la implicación del sistema de salud, universidades y centros de investigación, gobiernos locales, la cooperación, la sociedad civil y el tejido económico catalanes.

Illa ha expresado el apoyo a la población ucraniana, y ha recordado que así se lo transmitió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con quien se reunió en una reciente visita a este país: "Nuestro compromiso, ambición e implicación con esta nueva Europa es firme y claro", ha subrayado.