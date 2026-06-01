Illa anuncia un vuelo directo Barcelona - Taipéi (Taiwán) de Starlux Airlines

Foto de familia durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes la apertura de un nuevo vuelo directo entre Catalunya y Asia, con el inicio de una ruta directa a inicios de 2027 entre el Aeropuerto de Barcelona y Taipéi (Taiwán), operado por la aerolínea Stalux Airlines.

En la 41 Reunió Cercle d'Economia, ha explicado que la compañía anunció el viernes a sus accionistas su propuesta de expansión que incluye esta nueva conexión entre la capital catalana y la de Taiwán.

Para Illa, esta nueva ruta va en la línea de mejorar la conectividad con el continente asiático en un momento en que la crisis geopolítica en Oriente Medio afecta a las conexiones de vuelos que hacen escala en los hubs aeroportuarios de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) o Doha (Catar).

"Desde el inicio del mandato hemos apostado por incrementar los vuelos de largo radio directos con Asia. Es una oportunidad de generar prosperidad para el talento científico, empresarial, tecnológico y cultural de nuestro país y, al mismo tiempo, atraer inversiones", ha sostenido.

CONEXIONES CON ASIA

El Aeropuerto de Barcelona ya tiene conexiones directas con algunas de las principales ciudades del continente: en China, con Pekín y Shangai (en este caso, operada por 2 compañías); en Corea del Sur, con Seúl; y en Singapur.

"Necesitamos, podemos y queremos hacer del Aeropuerto de Barcelona un hub de referencia por su excelencia en todos los aspectos: técnico, estratégico y medioambiental", ha añadido.