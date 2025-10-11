Illa apela al consenso para aprobar unos Presupuestos "ambiciosos y con una mirada social"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (Archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press

Defiende un "paradigma urbanístico diferente" para construir vivienda

LLEIDA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este sábado al consenso para aprobar unos Presupuestos catalanes 2026 "ambiciosos y con una mirada social que responda a las necesidades".

En su conferencia 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida' en Cervera (Lleida), ha explicado que "toda acción de gobierno necesita recursos para ser desplegada".

"Desde el Govern estamos haciendo el trabajo, estamos trabajando en este momento en la confección de un presupuesto", y ha reiterado que su prioridad es tener unos buenos presupuestos lo antes posible.

Por eso, ha reiterado la demanda a los partidos para negociar unas cuentas: "Solos no lo podemos hacer".

Además, ha destacado que las inversiones de la Generalitat en 2025 marcarán "un récord" y que se superarán los 3.000 millones de euros de inversión.

VIVIENDA

Illa considera que Catalunya tiene la política de vivienda "más ambiciosa del conjunto de las comunidades" y que hay que renovar el mercado y, a veces, intervenirlo para evitar descompensaciones.

También ha dicho que se está aplicando la ley de vivienda y que "está dando buenos resultados en Barcelona y el conjunto de Catalunya".

Sobre su propuesta en el Debate de Política General para construir 210.000 viviendas, ha defendido que se requiere un "paradigma urbanístico diferente" y que hay que construir tantas viviendas como quepan para responder a la demanda.

INVERSIONES EN LLEIDA

También ha querido destacar la inversión en toda Lleida, apuntando a tres actuaciones que considera claves: el polígono logístico de Torreblanca, el Canal d'Urgell y la estación intermodal de Lleida.

Ve el polígono logístico y la estación como ejemplos de "reindustrialización equilibrada" y arraigada en el territorio, y ha definido el Canal como el proyecto de modernización de más envergadura hecho nunca en Catalunya.