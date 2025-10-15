Illa apela a la "generosidad" y a la memoria de Companys para los nuevos retos de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este miércoles a la "serenidad, dignidad y generosidad" del expresidente de Catalunya Lluís Companys y a su memoria para abordar los nuevos retos que tiene Catalunya, entre los que ha situado el acceso a la vivienda, la seguridad, o las desigualdades sociales.

Lo ha dicho durante la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de su fusilamiento, en que ha sostenido que la conmemoración llega en una Catalunya "reconciliada con su historia" y en que su figura, ha dicho, es patrimonio de todos los catalanes.

Tras recordar a los afectados por las inundaciones en Tarragona y desear una paz estable en Gaza, ha sostenido que el recuerdo de Companys manda un mensaje al conjunto de España sobre su diversidad y la necesidad de la convivencia frente a las "confrontaciones estériles", por lo que ha apelado a mirar al futuro sin miedo ni rencor, y contando con las manos y los acentos de todo el mundo, en sus palabras.