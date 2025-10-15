Junqueras (ERC) anuncia una PNL en el Congreso para un "acto de desagravio político" a Companys

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles, en la ofrenda a la tumba de Companys en el Cementerio de Montjuïc por el 85 aniversario de su fusilamiento, que su partido presentará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno un "acto de desagravio político" a la figura del expresidente catalán.

Ha sostenido que el Estado tiene una responsabilidad enorme frente a estos hechos "no tan solo por los actos de represión y guerra contra la sociedad catalana y Catalunya, sino que también tiene responsabilidad en términos internacionales", por el apoyo de España a las tropas nazis e italianas durante la Segunda Guerra Mundial.

Ha señalado que Companys fue asesinado por el fascismo "justamente porque era presidente de Catalunya", y cree que el Estado español, por ser heredero de los responsables de este asesinato, en sus palabras, es el que debe hacer este acto de reconocimiento a su figura por su condición de presidente de Catalunya.