Illa asegura que Barcelona y Catalunya vuelven a ocupar un "puesto relevante" en Europa y el mundo

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que Barcelona y Catalunya vuelven a ocupar "un puesto relevante en la discusión pública" de Europa e internacional, algo que le llena de orgullo, y en lo que el Govern puede ofrecer su contribución.

Lo ha dicho en la recepción que ha ofrecido en el Palau de la Generalitat a participantes del European Pulse Forum, un encuentro que se celebra este jueves y el viernes en Barcelona organizado por 'Politico' y el gabinete de incidencia pública beBarlet, y que reúne a líderes políticos y económicos para debatir sobre el contexto global y el papel de Europa.

Illa lo ha vinculado esta relevancia al hecho de que esta semana se acoge este foro, y además la semana que viene Barcelona será sede de la primera cumbre de la Global Progressive Mobilisation, un encuentro de líderes progresistas que encabezará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reunirá a presidentes y primeros ministros progresistas y otros dirigentes españoles, europeos y mundiales; además de la cumbre bilateral España-Brasil.

"Tenemos un mes de abril y mayo intenso", ha dicho el presidente, lo que se suma a la visita del Papa León XIV con motivo de la culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona y el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

Ha celebrado acoger eventos de alto nivel y con intervenciones relevantes, porque ayudan a reflexionar, pero también a actuar: "Porque la reflexión debe ir seguida de la actuación, no podemos sólo quedarnos en la pura reflexión", ha defendido.

Para ello, ha apostado por reafirmar el compromiso y la vigencia del proyecto europeo y de sus valores, un proyecto que ha definido como exitoso, y que es necesario "en un mundo acelerado, y muchas veces alocado".

CUMBRES INTERNACIONALES

Desde el Govern, acoger en Barcelona este tipo de eventos prueba que se está cumpliendo el objetivo de Illa de que Catalunya "recupere su voz y su prestigio" en Europa y el mundo, con una agenda de normalización de las relaciones con las instituciones de la UE, complementadas con la agenda internacional del presidente.

Aseguran que esto sitúa a Catalunya en el aparador internacional y le convierte en un "referente para las fuerzas progresistas y en defensa del multilateralismo".

REUNIONES

En el marco del European Pulse Forum, Illa mantendrá reuniones con algunos de los participantes: este jueves se ha reunido con el director de la Agencia Europea de Defensa, André Denk; y se reunirá con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, con y el exministro de Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería de Alemania, Wolfgang Schmidt.

El viernes, se reunirá con el vicepresidente de la CE para la Prosperitat y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, con el jefe de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov, y con el ceo de Moeve, Maarten Wetselaar.