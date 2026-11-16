Illa asegura que Catalunya está "plenamente comprometida" con la causa global del cambio climático

Illa entrega el 22 Premi Ramon Margalef d'Ecologia al biólogo Josep Canadell i Gili - GOVERN

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que Catalunya está "plenamente comprometida" con la causa global del cambio climático tras entregarle este lunes el 22 Premi Ramon Margalef d'Ecologia al biólogo Josep Canadell i Gili, informa en un comunicado el Govern.

Illa ha puesto en valor su exigencia para que Catalunya haga más en materia de energías renovables y ha añadido que transformar el sistema energético, industrial y de transporte de un país requiere tiempo, pero ha reconocido: "En Catalunya podemos, queremos y debemos hacer más".

En su intervención ha afirmado que el Govern está preparando el país para dar un salto de escala en energía verde y ha explicado que las energías renovables representaron el 21,3% de la producción eléctrica de Catalunya en 2025.

Por su parte, la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expresado que preservar el medio es preservar la "amalgama" de las condiciones de la calidad de vida que forman el aire que respiramos, el agua que bebemos y los bosques que nos protegen.

"Margalef nos enseñó a ver este valor y Canadell lo ha convertido en datos útiles", ha añadido la consellera, que ha puesto en valor el papel del biólogo.