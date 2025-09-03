Illa asegura que con el Consorcio del Patrimonio de Tarraco se han "hecho los deberes" pendientes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de constitución del Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tarraco, en el Museu Nacional Arqueològic. - LAIA SOLANELLAS - EUROPA PRESS

Viñuales se compromete a gestionar el legado arquitectónico "con rigor"

TARRAGONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostenido este miércoles que con la creación del Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tarraco las distintas administraciones implicadas han "hecho los deberes" que tenían pendientes, después de unos años en los que no lo habían hecho suficientemente bien, en sus palabras.

Lo ha dicho en el acto de constitución del Consorcio de Gestión del Patrimonio de Tarraco, en el Museu Nacional Arqueològic junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde, Rubén Viñuales; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

"Es muy importante cuidar la historia, y por eso es importante, entre otras muchas razones, el acto que hacemos hoy, porque no estábamos haciéndolo demasiado bien aquí en Tarragona, donde hay mucha historia", ha dicho, y lo ha ejemplificado con el hecho que el museo y la Necrópolis romana hayan estado textualmente demasiado tiempo cerradas al público.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Ha considerado importante disponer de la herramienta que será el consorcio para la gestión del legado arquitectónico de la ciudad, y ha señalado que, más allá de los compromisos de inversión de las distintas administraciones, era importante que estuvieran "todas" implicadas.

"Todas tenemos cosas que decir, o porque somos titulares de una parte del patrimonio, o porque competencialmente tenemos participación en lo que se decida hacer", ha añadido, y ha señalado la importancia de la colaboración entre las administraciones.

"En unos momentos de banalización del lenguaje y de excesiva crispación, que desde mi punto de vista tampoco se corresponde con la realidad social y económica ni de Cataluña ni de España, se proyecta una imagen de permanente confrontación. No, miren, hoy la foto es de colaboración. Y es el camino, es el único camino", ha valorado.

Finalmente, ha puesto en relieve la importancia de Tarragona para Catalunya y España en ámbitos como la industria, el turismo o por su importancia demográfica, pero también por su cultura: "Un país también es su cultura. Y el cuidado que se tiene de su cultura".

RUBÉN VIÑUALES

El alcalde Viñuales ha considerado que este miércoles será un día "marcado en la historia de Tarragona", y ha defendido que el consorcio es un paso adelante administrativo y técnico, pero sobre todo emocional e identitario, y se ha comprometido a gestionarlo con rigor.

"La verdadera grandeza de Tarraco no es solo haber sido, sino seguir siendo. Y esto solo es posible si cuidamos este legado, si lo gestionamos con rigor y si lo compartimos con el mundo de forma inteligente y responsable. El consorcio que hoy constituimos responde a esta necesidad", ha afirmado.

Ha considerado que se ha conseguido por la cooperación institucional y la voluntad común entre administraciones, y ha definido el consorcio como un instrumento que es "mucho más que una herramienta de gestión".

"No es solo gestionar monumentos, se trata de dar vida a estos espacios, de hacer que cada niño y niña de Tarragona conozca la historia que pisa, de hacer que cada vecino y vecina se sienta orgulloso y orgullosa de vivir en una ciudad que es patrimonio del mundo", ha sostenido.

NOEMÍ LLAURADÓ

Por su parte, Llauradó ha afirmado que desde la Diputación no dudaron "ni un solo momento" en que debían colaborar con el consorcio, por la importancia de preservar el legado, y porque el alcance territorial del patrimonio va más allá de la ciudad de Tarragona.

Ha valorado que el patrimonio es un gran activo del turismo cultural y familiar que quieren impulsar para diversificar la oferta, para descentralizarla y desestacionalizarla: "Es evidente que se crea una herramienta muy potente. Es un paso determinante, clave, que evidencia esa voluntad de sumar esfuerzos".

JOAN PLANELLAS

Finalmente, el arzobispo Planellas ha sostenido que el consorcio es la primera piedra para potenciar la difusión, conservación e investigación del conjunto romano, ha agradecido el "trato exquisito" recibido por parte de las administraciones, y ha recordado el papel del arzobispado liderando proyectos de investigación, formación y difusión en este ámbito.

"Si nuestras instituciones somos capaces, y lo somos, de ir juntas en este apasionante proyecto, creando dinámicas de confianza y de trabajo efectivo, y le sumamos las aportaciones y la ilusión de nuestra ciudadanía, que se palpa, seremos capaces de convertir nuestro territorio en un foco cultural de gran relevancia internacional", ha defendido.