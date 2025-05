Illa asegura que existe una campaña de acoso del PP contra Sánchez y advierte: "Vais a fracasar"

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha asegurado que el Partido Popular y todas sus terminales, textualmente, están protagonizando una campaña de acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ha advertido: "Vais a fracasar. Estáis ya, de hecho, fracasando".

Ha afirmado que este acoso, a través del método del "barro y la mentira" y con el objetivo de destruir al adversario es, en sus palabras, un movimiento a la desesperada y un ejemplo de mala política como nunca había pensado que vería, en su intervención en la Festa de la Rosa del Vallès Oriental y Moianès, este sábado en Montmeló (Barcelona).

"Para que no te lo traduzcan mal, te lo voy a decir directamente en castellano, para que me entiendas", se ha dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que le ha dicho que esta campaña va a fracasar porque, a su juicio, los ciudadanos quieren soluciones y propuestas, no broncas y descalificaciones.

Además, ha destacado que detrás de Sánchez está todo el Partido Socialista y un conjunto muy amplio de ciudadanos españoles y catalanes "orgullosos" de que haya subido las pensiones, haya implementado el ingreso mínimo vital y de que haya revalorizado el salario mínimo interprofesional, entre otras cosas.

"Hay Pedro Sánchez para rato. Y hay Alberto Núñez Feijóo hasta San Fermín", fecha en la que el PP ha organizado un congreso que, según Illa, es el horizonte político de Feijóo y le ha instado a hacer, textualmente, alguna propuesta que merezca la pena para España y para Catalunya.

UN MOMENTO DE CAMBIO

Illa ha asegurado que el mundo está en un momento de cambio y que nunca más volverá a ser como se organizó tras la Segunda Guerra Mundial, con dos amenazas importantes, una guerra arancelaria "injustificada e innecesaria" y la amenaza bélica en Ucrania.

Ante esta situación, Illa ha apuntado a cuatro líneas de respuesta: reforzar el proyecto europeo, una prosperidad compartida social y territorialmente, un buen Govern que escuche, diagnostique y ejecute, y una política entendida "como una vocación de servicio público".

Asimismo, ha asegurado que hay un problema gravísimo de vivienda que es el que más afecta a la desigualdad en Catalunya, por lo que ha instado a intervenir con políticas públicas: "Vamos por 28.000. Llegaremos a las 50.000 viviendas protegidas antes de 2030".